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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية ليست قلقة بشأن تمديد ولاية فريق العقوبات

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:37 م
محمد صالح، وزير الثقافة
محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام
أ.ش.أ
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أكدت الحكومة السودانية أنها ليست قلقة بشأن قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد نظام العقوبات على السودان، لمدة عام جديد.

وعزا فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، قرار مجلس الأمن إلى عدم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي حتى الآن.

وقال صالح، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن حكومة السودان ليست قلقة جراء هذه الخطوة، ولا ترى فيها شيئًا جديدًا، لافتًا إلى أن عملية التمديد هى إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة.

وأضاف أنه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة الاتحاد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" من دارفور، وإخراج السودان من الفصل السابع، ستنتهي مهمة فريق الخبراء، مؤكدًا أن مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق سلام.

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