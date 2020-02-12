رئيس مجلس السيادة السودانى: كل من ارتكب فظائع سيقدم للعدالة

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون، وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددى فى البلاد، مشددًا على أن كل من ارتكب فظائع سيقدم للعدالة.وقال رئيس مجلس السيادة، لدى لقائه بالقصر الجمهورى، اليوم الأربعاء، مع كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة ملتزمة باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة فى كل أنحاء السودان.وأوضح روث، فى تصريحات صحفية، أنه أجرى لقاءً مثمرًا مع رئيس مجلس السيادة، هنأه خلاله على الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية.وقال كينيث إن الفريق البرهان أكد خلال اللقاء أن كل من ارتكب فظائع خلال الثلاثين سنة الماضية سيقدم للعدالة، مضيفًا أن البرهان يملك فرصة فريدة لقيادة السودان من خلال ترسيخ دولة القانون، وتقديم نموذج للحكم الديمقراطي.