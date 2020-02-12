الأنبا تادرس يختتم زيارته لأستراليا غدًا

يختتم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني؛ زيارته الرعوية إلى أستراليا غدًا، وذلك بعد انتهاء زيارته الأولى كنائب بابوى لإيبارشية سيدنى وتوابعها، والتي استمرت ٥ أسابيع قام خلالها بزيارة كنائس الإيبارشية في مدينتي سيدني وبريسبان.والتقى الأنبا تادرس خلال الزيارة بشعب، ولجان، وخدام، وكهنة الإيبارشية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال القانون.وتضمنت الزيارة اتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية أهمها تعيين وكيل، وسكرتير لجنة مالية وإدارية للإيبارشية، ولجنة أوصياء على أموال وممتلكات الإيبارشية منها الكنائس، ومراكز الشباب، والمدراس القبطية وغيرها، والعمل على تعديل دستور الإيبارشية المسجل لدى الجهات والمؤسسات الحكومية الأسترالية.