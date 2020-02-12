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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«لفت نظر» لـ16 موقعًا إلكترونيًا وصفحة فيسبوك بسبب كورونا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:08 م
كورونا
كورونا
الحسين عبيد- محمد جعفر
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قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في اجتماعه، اليوم الأربعاء، توجيه عقوبة "لفت نظر" إلى 16 موقعًا إلكترونيًا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبهم بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر علي غير الحقيقة، وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

ونشرت المواقع والصفحات المخالفة، أخبارًا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلًا.

وتضمن قرار المجلس منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة، والتي تبدأ اعتبارًا من الشهر القادم.

كما ناقش المجلس تقريرًا حول المخالفات المهنية بإحدي القنوات، وقرر استكمال مناقشة المخالفات خلال اجتماعه القادم.

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