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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«دفتر أحوال».. الحبس لعاطل وضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الحوادث
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تنشر «الدستور» نشرة «دفتر أحوال» الخاصة بعدد من قرارات النيابة العامة وضبطيات رجال المباحث خلال اليوم.
ومن أبرز تلك القرارات:

- المشدد ٥ سنوات لعاطل شرع في قتل سيدة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد ٥ سنوات؛ لاتهامه بالشروع في قتل سيدة إثر مشاجرة في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم "ج. م"، عاطل، تهمة الشروع في قتل المجني عليها "ا. ط"، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وكان قسم شرطة السلام قد تلقي بلاغًا بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة المجني عليها بطلقة من سلاح ناري، كان بحوزة المتهم وتدخل الأهالي لإنقاذها ونقلها المستشفى.

- ضبط تشكيل عصابي يسرق المساكن في عين شمس
ألقى ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابى لسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من أحد أصحاب محلات بيع أجھزة الكمبيوتر، بمول البدري، عن قیام شخصين بعرض جھاز "لاب توب" للبیع بثمن بخس لا یتناسب وقیمته الحقیقیة.

وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم ضبطھما، وتبین أنھما كلًا من "ح. س"،" 25 سنة"، عاطل، و"ي. ن"، "23 سنة"، عاطل، وبحوزتھما جھاز "لاب توب " وشاحن مجھولي المصدر.

بمناقشتھما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتھا من داخل مسكن "ع. م"،" 26 سنة"، مھندس اتصالات بأسلوب كسر الباب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2605 لسنة 2020م، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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