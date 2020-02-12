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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها السيارات.. واردات مصر من الصين ترتفع لـ10.4 مليار جنيه

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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شهدت واردات مصر من الصين ارتفاعًا بنهاية 2019، لتسجل 10.9 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من 2019 مقابل 10.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 472.3 مليون دولار خلال عام، بنسبة زيادة قدرها 4.5%.

ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أهم واردات مصر من الصين تمثلت في، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.093 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 3.086 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما ارتفعت واردات أجهزة آلية من 1.3 مليار دولار لـ 1.5 مليار دولار.

وفى المقابل، تراجعت واردات السيارات إلى 422.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا عام 2019 مقابل 423.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما تراجعت واردات شعيرات تركيبية واصطناعية من 663.2 مليون دولار مقابل 707.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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