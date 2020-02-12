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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تأجيل سباق «جراند بريكس» للسيارات بالصين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات ومقره في باريس، اليوم الأربعاء، تأجيل مسابقة جائزة الصين الكبرى "جراند بريكس" بسبب مخاوف انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح الاتحاد أن الشركة الراعية للمسابقة طلبت تأجيلها بعد إجراء مناقشات مع السلطات الرياضية في البلاد، وأنه سيستمر في مراقبة الأوضاع وبحث إمكانية تحديد مواعيد بديلة لإجراء المسابقة في وقت لاحق من العام في حال تحسن الأوضاع.

وتابع الاتحاد أن السباق الذي كان مقررًا في 19 من أبريل المقبل يعد جزءًا مهمًا من أحداث سباقات "فورميلا 1"، معربًا عن أمله لاستئناف السباقات في الصين في أقرب وقت ممكن.

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