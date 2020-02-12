تأجيل سباق «جراند بريكس» للسيارات بالصين

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات ومقره في باريس، اليوم الأربعاء، تأجيل مسابقة جائزة الصين الكبرى "جراند بريكس" بسبب مخاوف انتشار فيروس "كورونا".وأوضح الاتحاد أن الشركة الراعية للمسابقة طلبت تأجيلها بعد إجراء مناقشات مع السلطات الرياضية في البلاد، وأنه سيستمر في مراقبة الأوضاع وبحث إمكانية تحديد مواعيد بديلة لإجراء المسابقة في وقت لاحق من العام في حال تحسن الأوضاع.وتابع الاتحاد أن السباق الذي كان مقررًا في 19 من أبريل المقبل يعد جزءًا مهمًا من أحداث سباقات "فورميلا 1"، معربًا عن أمله لاستئناف السباقات في الصين في أقرب وقت ممكن.