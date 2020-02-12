رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 4674 طن قمامة ومخلفات بناء فى الفيوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:51 م
قمامة
قمامة
الفيوم- مصطفي عبدالله الصعيدي
طباعة
أعلنت محافظة الفيوم رفع 4674 طن قمامة، وإزالة 285 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1054 كشاف إنارة، وغرس 334 شجرة بالشوارع والطرق في حملات للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي بمراكز الفيوم وإطسا وطامية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ 4 حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 2274 طن قمامة وأتربة ومخلفات مباني، وإزالة 213 حالة إشغالات متنوعة تشمل عوائق خرسانية وتندات مخالفة بمدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم تركيب وصيانة 704 كشافات إنارة، فضلًا عن تجميل وتطوير 9 ميادين بمدينة ومركز الفيوم، وغرس 273 شجرة زينة بطرق وشوارع مدينة ومركز الفيوم، وإزالة 10 حالات مباني مخالفة.

وكشف المحاسب عادل عبدالكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، تنفيذ عدد 2 حملات مكبرة للنظافة أسفرت عن رفع 1200 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تمت إزالة 2 حالة إشغالات متنوعة، وصيانة 30 كشاف إنارة بنواحي المركز، بالإضافة إلى غرس 40 شجرة بطرق وشوارع المركز، وتطوير وصيانة ميدان بمدينة إطسا، وإزالة حالة مباني واحدة مخالفة.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد عبدالمنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أن المركز نفذ 4 حملات مكبرة للنظافة تمكنت من رفع 1200 طن قمامة ومخلفات بناء بمدينة ومركز طامية، ورفع 70 حالة إشغالات متنوعة، كما تم صيانة وتركيب 320 كشاف إنارة، فضلًا عن غرس 21 شجرة على الطرق بنواحي المركز، وإزالة فورية لعدد 6 حالات مباني مخالفة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

الطيار الموقوف "محمد رمضان" كاذب وسأقاضيه

منذ حوالي 19 ساعة

صلاح حسب الله يروي تفاصيل سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية بالسويس

منذ حوالي 22 ساعة

فيديو كابتن "طائرة الأزمة" يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح

منذ حوالي 18 ساعة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

فيديو كابتن "طائرة الأزمة" يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

تأجيل سباق «جراند بريكس» للسيارات بالصين

اتحاد الكرة يوافق على توقف الدوري منتصف يونيو من أجل عيون المنتخب الأوليمبي

«ماليبا».. طائرة دون طيار مصنوعة من النفايات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

الأقصر تناقش دور الثقافة في نشر الوعي

15 مصريًا فى القائمة القصيرة لجائزة راشد الشرقى للإبداع

«القاهرة منذ عام 1900» أول دليل معماري بالجامعة الأمريكية

أسماء القائمة القصيرة لجائزة الشيخ راشد بن حمد للإبداع