رفع 4674 طن قمامة ومخلفات بناء فى الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم رفع 4674 طن قمامة، وإزالة 285 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1054 كشاف إنارة، وغرس 334 شجرة بالشوارع والطرق في حملات للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي بمراكز الفيوم وإطسا وطامية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.وأوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ 4 حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 2274 طن قمامة وأتربة ومخلفات مباني، وإزالة 213 حالة إشغالات متنوعة تشمل عوائق خرسانية وتندات مخالفة بمدينة الفيوم والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم تركيب وصيانة 704 كشافات إنارة، فضلًا عن تجميل وتطوير 9 ميادين بمدينة ومركز الفيوم، وغرس 273 شجرة زينة بطرق وشوارع مدينة ومركز الفيوم، وإزالة 10 حالات مباني مخالفة.وكشف المحاسب عادل عبدالكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، تنفيذ عدد 2 حملات مكبرة للنظافة أسفرت عن رفع 1200 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تمت إزالة 2 حالة إشغالات متنوعة، وصيانة 30 كشاف إنارة بنواحي المركز، بالإضافة إلى غرس 40 شجرة بطرق وشوارع المركز، وتطوير وصيانة ميدان بمدينة إطسا، وإزالة حالة مباني واحدة مخالفة.ومن جانبه، قال اللواء أحمد عبدالمنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أن المركز نفذ 4 حملات مكبرة للنظافة تمكنت من رفع 1200 طن قمامة ومخلفات بناء بمدينة ومركز طامية، ورفع 70 حالة إشغالات متنوعة، كما تم صيانة وتركيب 320 كشاف إنارة، فضلًا عن غرس 21 شجرة على الطرق بنواحي المركز، وإزالة فورية لعدد 6 حالات مباني مخالفة.