حليف أردوغان: «لتحترق سوريا وسنحتل الشام»

عرضت قناة "تركيا الآن"، عبر حسابها الرسمى على "يوتيوب"، مقطع فيديو، عن تصريحات دولت بهتشالى رئيس حزب الحركة القومية، قائلًا: "نتمنى من الحكومة أن تُعيد النظر في علاقاتها مع روسيا، لأن روسيا تقوم تدريجيًا بتحقيق أهدافها من خلال افتعال الأزمات ونشر الفوضى وضمان استمرار الصراع وبيئة التوتر في سوريا".وأضاف بهتشالى: "لن يعم السلام في سوريا وتركيا أيضًا دون إطاحة الأسد من عرشه إذا وجب الأمر، وإذا لم يكن هناك خيار آخر، يجب على الأمة التركية منذ الآن التخطيط من أجل الدخول إلى الشام ويجب تدمير الظالمين".واختتم كلمته قائلًا: "إنني أقول لتحترق سوريا، لتنهدم إدلب، ليُقهر الأسد"، الأسد مجرم حرب ويجب محاكمته بالتأكيد ويجب أن ينال العقاب الذي يستحقه.