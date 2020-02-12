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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تنصح ماليزيا بالاستعداد لتفشي كورونا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:49 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أ.ش.أ
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نصحت منظمة الصحة العالمية، الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء، بالاستعداد لاحتمال تفشي أوسع نطاق لفيروس كورونا المستجد الذي أطلقت عليه المنظمة "كوفيد-19"، والذي أصاب عشرات الآلاف، وتسبب في وفاة أكثر من ألف شخص في الصين.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في منطقة غرب المحيط الهادي، تاكيشي كاساي- في بيان نقلته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية- إن المعلومات الأخيرة أظهرت أن الفيروس يمكن أن يكون له قابلية أكثر على الانتقال مقارنة بما كشفته البيانات الأولية، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن الفيروس سيبدأ في التفشي بسهولة داخل ماليزيا أو أي مكان آخر.

وأضاف كاساي، أن الرد على تفشي الفيروس على نطاق أوسع سيتطلب تحويل مجال تركيز الأنشطة صوب حماية الفئات الضعيفة وتقليل الآثار الصحية والاجتماعية، مشيرًا إلى إمكانية عدم القدرة على تفعيل هذه الخطط عند الحاجة لها حال لم يتم الاستعداد من الآن.

وأوضح أنه في حال انتقال الفيروس على نطاق أوسع بين السكان، سيتعين على الحكومة الماليزية أن تتأكد من أن المرافق الصحية لديها قادرة على معالجة الحالات الأكثر ضعفًا والأكثر خطورةً، فضلًا عن ضمان عدم تحول هذه المرافق إلى أماكن تعزز انتشار الفيروس وتنقل العدوى للأطباء والمرضى الآخرين.

ونصح كاساي، الحكومة، بضرورة الاستعداد إلى إمكانية الاضطرار إلى إغلاق المدارس مؤقتًا أو إرجاء التجمعات الحاشدة؛ للحد من تفشي الفيروس.

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