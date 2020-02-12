شركة event الأمريكية تخطط لتوسيع استثمار الخطوط الأنبوبية بمصر

شاركت شركة event الدولية للخطوط الأنبوبية، اليوم الأربعاء، في معرض "إيجبس 2020" المنعقد في مركز القاهرة للمؤتمرات الدولية في الفترة من 11 لـ13 فبراير الجاري.وقال المهندس سامح كامل مسئول العلاقات العامة للشركة، إن شركة event تشارك للمرة الأولى في معرض إيجبس 2020، وتعمل الشركة في القطاع الصناعي والغاز لضمان سريان خطوط الأنابيب بانسيابه.وأضاف كامل، أن الشركة شاركت في معرض إيجبس 2020 بجهاز تتبع حراري لخطوط الأنابيب للتأكد من سلامة مراحل وصول الغاز، وتخطط الشركة في توسيع استثماراتها في مجال الصناعة بمصر.وشاركت شركة event الأمريكية، باتفاقية "دلتا النيل" للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بين الشركة المصرية القابضة للغازات.