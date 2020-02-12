الأقصر تناقش دور الثقافة في نشر الوعي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دور الثقافة في نشر الوعي"، ألقاها محمد أحمد إبراهيم، وأوضح مفهوم الثقافة وأهميتها في المجتمع، وأن الوعي بالأمور الثقافية سبب من أسباب النجاح، وذلك بمعهد القرنة بنين.كما عقدت بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، وتم عرض فيلم بروجكتور للأطفال، وإقامة ورشة فنون تشكيلية بالقصر، بالإضافة إلى إقامة ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بمدرسة وادي الملوك.عقدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية محاضرة بعنوان "كيفية تعليم الوضوء للأطفال"، ألقاها حسين سالم، أعقبها دوري ثقافي وورشة فنون تشكيلية.وكذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب ملتقى ثقافي مع شباب القرية، أداره سليمان طارق محمد، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم.بينما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة بعنوان "أشغال يدوية حلى وإكسسوارات بالخرز" أدارتها زينب أشرف.أقامت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع"، ألقاها الشيخ شعبان سعد الحداد، وتحدث عن فضل المرأة والعناية بأمر النساء في الأديان السماوية فهن شقائق الرجال، إلى جانب دورها في النهوض بمؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إقامة ورشة قراءة كتاب "أمن المجتمع واستقراره" تأليف الدكتور علي جمعة.كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "العنف ضد الأطفال" ألقاها محمود أحمد، وأوضح الآثار النفسية المترتبة العنف ضد الأطفال، وذلك بمركز شباب حاجر المحاميد قبلي.وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المعاق بين التمكين والتهميش"، ألقاها مصطفي أحمد أمين، وأوضح الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع بكل نظمه ومؤسساته لإكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تمكنهم من الاندماج في فعاليات الحياة الاجتماعية، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بالعوامية، بينما عرض القصر فيلم "باب الحديد" بطولة هند رستم إخراج يوسف شاهين، وذلك بمدرسة صلاح الدين.ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع"، ألقاها محمد حنفى، وأوضح أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة معقدة متعددة الجوانب، موضحًا أساليب مواجهتها وعلاجها من مختلف الجوانب وجهود وزارة الدولة للهجرة ومبادرة مراكب النجاة.كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "البيئة"، ألقاها الشاعر على حسان، وذلك بمدرسة الرياينة الابتدائية.أقامت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "الوحدة في مواجهة التحديات"، ألقاها محي الدين أبوالعزايم، وتحدث عن كيفية تكاتف المجتمع في مواجهة الصعوبات التي تواجهها الدولة والتحديات التي يواجهها الفرد، كذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية استثمار الوقت" ألقاها الطيب على خضرى، وذلك بمدرسة نجع الحدادين للتعليم الأساسي، بينما نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "إنسانية الثقافة"، ألقاها صالح أحمد عمر، وأوضح ارتقاء المثل الإنسانية وتعريف الثقافة الإنسانية وتحاشى صراع المعرفة والتنوير والمثل الأفضل للموروث الثقافي.