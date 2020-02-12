رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأقصر تناقش دور الثقافة في نشر الوعي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:43 م
ثقافة الاقصر
ثقافة الاقصر
جمال عاشور
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.

حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "دور الثقافة في نشر الوعي"، ألقاها محمد أحمد إبراهيم، وأوضح مفهوم الثقافة وأهميتها في المجتمع، وأن الوعي بالأمور الثقافية سبب من أسباب النجاح، وذلك بمعهد القرنة بنين.

كما عقدت بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، وتم عرض فيلم بروجكتور للأطفال، وإقامة ورشة فنون تشكيلية بالقصر، بالإضافة إلى إقامة ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بمدرسة وادي الملوك.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية محاضرة بعنوان "كيفية تعليم الوضوء للأطفال"، ألقاها حسين سالم، أعقبها دوري ثقافي وورشة فنون تشكيلية.
وكذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب ملتقى ثقافي مع شباب القرية، أداره سليمان طارق محمد، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم.

بينما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة بعنوان "أشغال يدوية حلى وإكسسوارات بالخرز" أدارتها زينب أشرف.

أقامت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة في المجتمع"، ألقاها الشيخ شعبان سعد الحداد، وتحدث عن فضل المرأة والعناية بأمر النساء في الأديان السماوية فهن شقائق الرجال، إلى جانب دورها في النهوض بمؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إقامة ورشة قراءة كتاب "أمن المجتمع واستقراره" تأليف الدكتور علي جمعة.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "العنف ضد الأطفال" ألقاها محمود أحمد، وأوضح الآثار النفسية المترتبة العنف ضد الأطفال، وذلك بمركز شباب حاجر المحاميد قبلي.

وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المعاق بين التمكين والتهميش"، ألقاها مصطفي أحمد أمين، وأوضح الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع بكل نظمه ومؤسساته لإكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تمكنهم من الاندماج في فعاليات الحياة الاجتماعية، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بالعوامية، بينما عرض القصر فيلم "باب الحديد" بطولة هند رستم إخراج يوسف شاهين، وذلك بمدرسة صلاح الدين.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع"، ألقاها محمد حنفى، وأوضح أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة معقدة متعددة الجوانب، موضحًا أساليب مواجهتها وعلاجها من مختلف الجوانب وجهود وزارة الدولة للهجرة ومبادرة مراكب النجاة.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "البيئة"، ألقاها الشاعر على حسان، وذلك بمدرسة الرياينة الابتدائية.

أقامت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "الوحدة في مواجهة التحديات"، ألقاها محي الدين أبوالعزايم، وتحدث عن كيفية تكاتف المجتمع في مواجهة الصعوبات التي تواجهها الدولة والتحديات التي يواجهها الفرد، كذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية استثمار الوقت" ألقاها الطيب على خضرى، وذلك بمدرسة نجع الحدادين للتعليم الأساسي، بينما نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "إنسانية الثقافة"، ألقاها صالح أحمد عمر، وأوضح ارتقاء المثل الإنسانية وتعريف الثقافة الإنسانية وتحاشى صراع المعرفة والتنوير والمثل الأفضل للموروث الثقافي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

منذ حوالي 18 ساعة

تامر أمين: «بنتي وقفت المقشة.. شيء مرعب»

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فيديو محمد رمضان يسخر من أزمة الطيار المفصول بطريقة مستفزة

منذ حوالي 4 ساعات

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

فيديو كابتن "طائرة الأزمة" يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

تأجيل سباق «جراند بريكس» للسيارات بالصين

اتحاد الكرة يوافق على توقف الدوري منتصف يونيو من أجل عيون المنتخب الأوليمبي

«ماليبا».. طائرة دون طيار مصنوعة من النفايات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

الأقصر تناقش دور الثقافة في نشر الوعي

15 مصريًا فى القائمة القصيرة لجائزة راشد الشرقى للإبداع

«القاهرة منذ عام 1900» أول دليل معماري بالجامعة الأمريكية

أسماء القائمة القصيرة لجائزة الشيخ راشد بن حمد للإبداع