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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حرب الشائعات وأثرها على الأمن».. ندوة بمركز النيل بأسيوط

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:41 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط- محمد أبو شادي:
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نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول حرب الشائعات وأثرها على الأمن القومي.

جاء ذلك بحضور محسن محمد جمال، مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، وسحر حسين محمد، كبير إخصائيى إعلام بمركز النيل للإعلام، وفاطمة أحمد حسين، إخصائي إعلام أول، ولفيف من ممثلي مؤسسات المجتمع (الحكومي – والمدني ) ووسائل الإعلام المحلي بأسيوط (إذاعة – تليفزيون – صحافة).

وحاضر في الندوة الدكتور محمد رفعت عبدالحليم، مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة أسيوط، وتحدث حول التعرف على مفهوم الشائعات وأسباب انتشارها في المجتمع وإلقاء الضوء على حرب الشائعات وأثرها على الأمن القومى والتعرف علي جهود مؤسسات المجتمع في التصدي للشائعات.

وأكد الدكتور محمد رفعت عبدالحليم، مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة أسيوط أثناء المحاضرة بالندوة على أسباب انتشار الشائعات في المجتمع وتأثير الشائعات على المجتمع وتأثير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأعلى انتشار الشائعات والجهود التى تبذلها الدولة فى مواجهة الشائعات.

وجاءت الندوة في إطار اهتمام الدولة بالتصدي للشائعات.

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