الصين تقدم تسهيلات اقتصادية وتدعم الشركات فى ظل أزمة كورونا

تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينج بتخفيضات ضريبية وأشكال أخرى من الدعم للشركات، حيث تحاول الحكومة تخفيف التداعيات على الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي أصاب عشرات الآلاف وأدى إلى فرض حصار حول أقاليم بالكامل.و من المقرر أن تحدد الحكومات الصينية آليات مساعدة للشركات، لاسيما الشركات الصغيرة والمملوكة لجهات خاصة، طبقًا لما قررته لجنة بوليتبورو الدائمة وهي هيئة بارزة لاتخاذ قرار في اجتماع ترأسه شي، حسبما ذكر تليفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في".ودعت الهيئة أيضًا إلى تخفيضات ضريبية وتقليص معدلات الفائدة، بالإضافة إلى زيادة استثمار رأس المال وتوزيع الأموال المحلية للحيلولة دون انتشار الوباء والسيطرة عليه.