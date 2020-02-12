رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تنظم «اليوم الدولي البنجلاديشي» الإثنين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:34 م
جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين
أسماء إبراهيم
طباعة
تنظم جميعة رجال الأعمال المصريين، الإثنين المقبل، اليوم الدولي البنجلاديشي، بحضور القائم بأعمال سفارة بنجلاديش بالقاهرة Abdur Rouf Mondol.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، إن اللقاء يهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مضيفًا أن هناك فرصًا عدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح يوسف، أن بنجلاديش تحتاج سنويًا إلى استيراد كمية كبيرة من البصل والحمضيات والتمر والقطن والعدس والأسمدة وأنواع مختلفة من المعادن، كما أنها ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة، حيث تستحوذ على 8% من الحصة العالمية في هذا القطاع.

وأضاف يوسف، أن بنجلاديش واحدة من أكبر 5 دول سريعة النمو في العالم، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لها هذا العام 8.15%، كما بلغ أكثر من 6% على مدى الـ13 سنة الماضية، مشيرًا أن بنجلاديش تحتل المرتبة 43 من حيث الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن تحتل المرتبة 33 العام المقبل.

ولفت إلى أنه وفقًا لإحصائيات وأرقام حجم تجارة بنجلاديش مع العالم، فقد وصلت إلى 40 مليار دولار صادرات عام 2018، و47 مليار دولار واردات وتصدر سلع مثل السيراميك والأدوية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

منذ حوالي 19 ساعة

الطيار الموقوف "محمد رمضان" كاذب وسأقاضيه

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فيديو محمد رمضان يسخر من أزمة الطيار المفصول بطريقة مستفزة

منذ حوالي 4 ساعات

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

فيديو كابتن "طائرة الأزمة" يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

تأجيل سباق «جراند بريكس» للسيارات بالصين

اتحاد الكرة يوافق على توقف الدوري منتصف يونيو من أجل عيون المنتخب الأوليمبي

«ماليبا».. طائرة دون طيار مصنوعة من النفايات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

الأقصر تناقش دور الثقافة في نشر الوعي

15 مصريًا فى القائمة القصيرة لجائزة راشد الشرقى للإبداع

«القاهرة منذ عام 1900» أول دليل معماري بالجامعة الأمريكية

أسماء القائمة القصيرة لجائزة الشيخ راشد بن حمد للإبداع