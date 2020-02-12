«رجال الأعمال» تنظم «اليوم الدولي البنجلاديشي» الإثنين

تنظم جميعة رجال الأعمال المصريين، الإثنين المقبل، اليوم الدولي البنجلاديشي، بحضور القائم بأعمال سفارة بنجلاديش بالقاهرة Abdur Rouf Mondol.وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، إن اللقاء يهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مضيفًا أن هناك فرصًا عدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.وأوضح يوسف، أن بنجلاديش تحتاج سنويًا إلى استيراد كمية كبيرة من البصل والحمضيات والتمر والقطن والعدس والأسمدة وأنواع مختلفة من المعادن، كما أنها ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة، حيث تستحوذ على 8% من الحصة العالمية في هذا القطاع.وأضاف يوسف، أن بنجلاديش واحدة من أكبر 5 دول سريعة النمو في العالم، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لها هذا العام 8.15%، كما بلغ أكثر من 6% على مدى الـ13 سنة الماضية، مشيرًا أن بنجلاديش تحتل المرتبة 43 من حيث الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن تحتل المرتبة 33 العام المقبل.ولفت إلى أنه وفقًا لإحصائيات وأرقام حجم تجارة بنجلاديش مع العالم، فقد وصلت إلى 40 مليار دولار صادرات عام 2018، و47 مليار دولار واردات وتصدر سلع مثل السيراميك والأدوية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة.