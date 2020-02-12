تكريم محيى إسماعيل في ختام أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تختتم الليلة فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان «أيام القاهرة الدولي للمونودراما» بتكريم الفنان القدير محيى إسماعيل وتسلم درع التكريم من الدكتور أسامة رءوف مؤسس ورئيس المهرجان الذي يسلم الجوائز على الفرق المتنافسة فى المهرجان بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.وأكد إسماعيل فى تصريحات صحفية، أنه سعيد جدًا بتكريمه في مهرجان متخصص ومعنى بالميلودراما التي تتطلب قدرات خاصة من الممثل الذى يقدم العرض بمفرده، وقال إنه قدم أول مونودراما في المسرح المصرى عام 1968 بعنوان «البيانو» التى أشاد بها د. فوزى فهمى والمخرج الكبير جلال الشرقاوى وكبار نقاد المسرح فى هذه الفترة، وقال إنه أسس أول ورشة مسرحية تجريبية فى مصر والعالم العربى من خلال مسرح الـ100 كرسى.ومن المعروف أن محيى إسماعيل درس الفلسفة بكلية الآداب، ودرس بعدها بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وقدم للمسرح: « الليلة السوداء- سليمان الحلبى- دائرة الطباشير القوقازية»، وتخصص فى السينما فى تقديم الشخصيات المركبة فأطلق عليه لقب «رائد السيكودراما» في مصر.