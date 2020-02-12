رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الموريتانى يبحث مع «هيل» التطورات فى «الساحل»

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:30 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
أ.ش.أ
طباعة
استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الأربعاء في نواكشوط ديفيد هيل، نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشئون السياسية - الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في منطقة "الساحل الإفريقي".

ونقلت الإذاعة عن المسئول الأمريكي قوله: إن موريتانيا، تعد المحطة الأخيرة في جولته بمنطقة "الساحل"، التي زار خلالها كلا من: السنغال ومالي ووبوركينا فاسو، تعبيرًا عن القلق إزاء عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل، وتأكيد التزام واشنطن تجاه شركائها في هذه المنطقة الحيوية.

وأضاف أنه ناقش مع الرئيس الموريتاني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون الأمني، لافتًا إلى أن تمرين "فلينتلوك " العسكري الذي تستضيفه موريتانيا من شأنه تعزيز قدرة واشنطن على العمل مع حلفائها في منطقة "الساحل " لمجابهة التهديد المتزايد والتطرف.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

الطيار الموقوف "محمد رمضان" كاذب وسأقاضيه

منذ حوالي 18 ساعة

«تركيا على مشارف انقلاب».. هل يسقط أردوغان قريبا؟

منذ حوالي 18 ساعة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

منذ حوالي 20 ساعة

الطيار الموقوف يكذب "محمد رمضان" لم أطلب مليمًا من أحد

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

فيديو كابتن "طائرة الأزمة" يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

تأجيل سباق «جراند بريكس» للسيارات بالصين

اتحاد الكرة يوافق على توقف الدوري منتصف يونيو من أجل عيون المنتخب الأوليمبي

«ماليبا».. طائرة دون طيار مصنوعة من النفايات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

الأقصر تناقش دور الثقافة في نشر الوعي

15 مصريًا فى القائمة القصيرة لجائزة راشد الشرقى للإبداع

«القاهرة منذ عام 1900» أول دليل معماري بالجامعة الأمريكية

أسماء القائمة القصيرة لجائزة الشيخ راشد بن حمد للإبداع