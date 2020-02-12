الرئيس الموريتانى يبحث مع «هيل» التطورات فى «الساحل»

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الأربعاء في نواكشوط ديفيد هيل، نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشئون السياسية - الذي يزور موريتانيا حاليًا.وذكرت الإذاعة الموريتانية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في منطقة "الساحل الإفريقي".ونقلت الإذاعة عن المسئول الأمريكي قوله: إن موريتانيا، تعد المحطة الأخيرة في جولته بمنطقة "الساحل"، التي زار خلالها كلا من: السنغال ومالي ووبوركينا فاسو، تعبيرًا عن القلق إزاء عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل، وتأكيد التزام واشنطن تجاه شركائها في هذه المنطقة الحيوية.وأضاف أنه ناقش مع الرئيس الموريتاني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون الأمني، لافتًا إلى أن تمرين "فلينتلوك " العسكري الذي تستضيفه موريتانيا من شأنه تعزيز قدرة واشنطن على العمل مع حلفائها في منطقة "الساحل " لمجابهة التهديد المتزايد والتطرف.