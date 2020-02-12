فيكتوريا أبرِل: عمر الشريف فنان رائع وصديق مميز وافتقده جدًا

قالت النجمة فيكتوريا أبرِل إنها خلال فترة السبعينات قدمت أفلام أكثر حرية مما يعرض الآن، مشيرة إلى أنه منذ التسعينات أصبح من الصعب تكرار هذا الأمر في ظل الرقابة الأخلاقية على الأفلام من المجتمع.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، اليوم الأربعاء، بمحافظة أسوان؛ بهدف تكريم النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل.ولفت فيكتوريا إلى أن فيلم "كعب عالي" لم يحدث جدلا وقت عرض ولكن ما أثار الجدل هو فيلم "قصة الحب"، وتم مهاجمته من الجمعيات النسائية والفيمنست بقوة في هذا الوقت، وكانت هناك وصاية أخلاقية على الأفلام وهو الأمر الذي ترفضه بشدة.وأضافت أن السينما الأوروبية هي الأهم لأن المخرج هو صانع القرار الأول بعكس ما يحدث في السينما الأمريكية فهناك دائما أفراد تتحكم في قرارات المخرجين والفنانين وتتدخل في الصناعة وتوجهها حسبما ترغب فقط.وأوضحت أنها حصلت على فرصتها كسيدة في السينما حتى أن هناك أدوار كان من المفترض أن يجسدها رجال وتم تحويلها إلى أدوار نسائية، مشيرة إلى أنها تعتمد دائما على السيناريو وتركز في عملها كممثلة فقط لأنها ترغب في التركيز وتقديم كل ما هو جديد ومميز.وأردفت أن المنصات الإليكترونية مثل "نتفلكس" تجتذب الفنانين وإضافة لصناعة السينما والدراما، ولكنها تؤثر على ثقافة الشعوب، وأكدت أنها لم تشاهد السينما في "بوليوود" كثيرا، لكن ما شاهدته يؤكد أنهم يقدمون سينما عائلية مميزة تستطيع مشاهدتها في المنزل.واختتمت فيكتوريا أبرِل ندوة تكريمها بالحديث عن النجم المصري العالمي عمر الشريف الذي جمعتها الصداقة به قائلة: "شاهدت لعمر الشريف أكثر من فيلم وهو فنان رائع وصديق مميز يحب الخيل وهو من حمسني لزيارة مصر وحب شعبها وحضارتها، وأنا أحبه كثيرا؛ لأنه شخص رائع ومميز كفنان وإنسان وحزنت لرحيله وافتقده جدًا".