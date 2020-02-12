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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 239 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بأسيوط

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:29 م
إزالة
إزالة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تواصل محافظة أسيوط شن حملات الإزالة للمخالفين للقانون والمتعدين على أملاك الدولة خاصة التي لم يتم تقديم طلبات تقنين أو لم تستكمل إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوفر لها شروط التقنين من خلال اللجنة المختصة فضلًا عن المتعدين على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات.

وقال المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط إنه تم إزالة 228 حالة تعد على أراضي زراعية إجمالي مساحتها 2067.43 فدانا وإزالة 11 حالة تعدي مباني مساحتها تصل إلى 13872 مترا ضمن الموجة الخامسة عشر للإزالة.

وأوضح أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن تتعاون فيما بينها لتنفيذ الموجه الـ15 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية للدولة مشيرا إلى إزالة 239 حالة تعد على أراضي زراعية ومباني بمراكز وقرى المحافظة.

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