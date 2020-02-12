إزالة 239 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بأسيوط

تواصل محافظة أسيوط شن حملات الإزالة للمخالفين للقانون والمتعدين على أملاك الدولة خاصة التي لم يتم تقديم طلبات تقنين أو لم تستكمل إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوفر لها شروط التقنين من خلال اللجنة المختصة فضلًا عن المتعدين على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات.وقال المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط إنه تم إزالة 228 حالة تعد على أراضي زراعية إجمالي مساحتها 2067.43 فدانا وإزالة 11 حالة تعدي مباني مساحتها تصل إلى 13872 مترا ضمن الموجة الخامسة عشر للإزالة.وأوضح أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن تتعاون فيما بينها لتنفيذ الموجه الـ15 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية للدولة مشيرا إلى إزالة 239 حالة تعد على أراضي زراعية ومباني بمراكز وقرى المحافظة.