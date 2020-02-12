«صحة الغربية» تشكل لجنة لبرنامج الزمالة المصرية

وافق الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على تشكيل لجنة الزمالة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بضرورة تفعيل دور الزمالة المصرية بالمحافظات، والعمل على تنشيطها.وعقب اعتماد اللجنة بشكل رسمي من قبل وكيل الوزارة، وعرض جميع أسماء أعضاء اللجنة على وكيل الوزارة، قام الدكتور محمد فتحي غنيم، رئيس اللجنة، بعقد اجتماع مع جميع أعضاء اللجنة، ومن ثم عرض أهدافها والمهام التي ستقوم بها وما سيفعله هذا البرنامج وتحديد مهام كل من أعضاء اللجنة.وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن هذا الحدث بتشكيل هذه اللجنة يعد نقلة غير عادية بالصحة، مؤكدًا أنه خطوة ضمن عدة خطوات، موضحًا استعداده التام للتطوير في المنظومة الصحية بالغربية.