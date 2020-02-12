دينا عثمان تحضر اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية بمطروح

عقدت لجنة اختيار الأم المثالية من العاملين على مستوى ديوان عام محافظة مطروح ومراكز المدن، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، ومديري الإدارات المعنية، والعمدة حمدي الدالي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح.وأكدت نائب محافظ مطروح على مراعاة كافة ضوابط اختيار الأم المثالية وفق الشروط المعمول بها مع الالتزام بالشفافية في عملية الاختيار، وفق الأولويات والمصاعب والعقبات التي استطاعت الأم اختيارها لتحقيق النجاح مع تحمل المسئولية، واستمرار العطاء وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة ورعاية وتربية أبنائها وتعليمهم كنموذج يحتذى به.