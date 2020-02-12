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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامى جمال يحرج حساب مان سيتى على «تويتر»: بشجع ليفربول

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:22 م
رامي جمال
رامي جمال
دعاء عبد المقصود
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أحرج المطرب رامي جمال حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على "تويتر".

وشارك الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي صورة لمدرب الفريق بيب جوارديولا، وكتب تعليقًا عليها من أغنية "سقف"، وهي الأغنية التي طرحها رامي جمال بطريقة الفيديو كليب قبل يومين، مع شركة "نجوم ريكوردز"، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وجاء تعليق حساب مانشستر سيتي، على صورة لجوارديولا، وهو يصفق: "ولو الظروف هتسخف، سقف سقف.. إوعى توقف"، وأشاروا إلى النجم رامي جمال على "تويتر".

ورد رامي جمال، على الصورة قائلًا: "برغم إني مشجع لليڤر طبعًا علشان صلاح.. إلا إني كنت بشجعكم قبل ما يروح إنتو عارفين الحب بقى.. إلا إني عارف وبتمني إنكم تعدو المرحلة دي ونسقف ليكم وفعلا مهما تسخف سقف".

كليب "سقف" حقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة خلال الأيام الماضية، عبر قناة "نجوم ريكوردز".

وشارك في الأغنية عدد من النجوم، منهم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادى مهنا وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسنى عبدربه وحسين السيد وحسين الشحات، بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجى على وإبراهيم فايق وهانى حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

ألبوم "أنا لوحدي" من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وتعاون فيه مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبونعمة، أما المحلنون فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.
رامى جمال يحرج حساب مان سيتى على «تويتر»: بشجع ليفربول
رامى جمال يحرج حساب مان سيتى على «تويتر»: بشجع ليفربول
رامى جمال يحرج حساب مان سيتى على «تويتر»: بشجع ليفربول
رامى جمال يحرج حساب مان سيتى على «تويتر»: بشجع ليفربول

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