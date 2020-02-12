12.3 مليار جنيه خسائر السكة الحديد فى 2019 (خاص)

كشف التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المكلفة بفحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2018؛ والذي ينفرد به "الدستور" عن ارتفاع حجم الخسائر التي حققتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة 12 مليارًا و345 مليون جنيه.ووفقًا لما أظهره البيان الخاص بالهيئات العامة الاقتصادية التي حققت خسائر خلال العام المالي الماضي، ارتفع حجم خسائر الهيئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، بنحو مليار و875 مليون جنيه، بنسبة 18%.حيث قدرت خسائر الهيئة في 30 يونيو 2018 بنحو 10 مليارات و470 مليون جنيه، مقابل 12 مليارا و345 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي.