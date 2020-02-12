بعد ترشيحها لـ«نوبل».. لماذا لقبت ماجى جبران بالأم تيريزا؟

ذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عددًا من الجهات المحلية والدولية بينها البرلمان الكندي، قررت ترشيح المصرية ماجي جبران، المعروفة بلقب "ماما ماجي"، للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، واعلن عضو البرلمان الكندي جارنيت جينيس ترشيحه لها، تقديرًا لجهودها العظيمة في تأسيس جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية وخدمة الفقراء في مصر.وتستعرض "الدستور" لماذا لقبت "ماما ماجي" بالأم تيريزا المصرية؟.- خدمت ماجي جبران في مجال الاهتمام بالأطفال بالأحياء الفقيرة عام 1985.- أسست جمعية "ستيفنز تشيلدرين" الخيرية.- شجعت كثيرين على الانضمام إليها من أجل تلبية احتياجات الفقراء لتساعد نحو 30 ألف أسرة.- أصبحت تحظى بحب آلاف الأطفال وأولياء أمورهم الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة.- تروج لثقافة التنوع وقبول الآخر وصون الكرامة الإنسانية.