منى الشبراوي تقترح عقد ندوات توعية للطلاب حول النظافة الشخصية

توجهت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمقترح إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لعقد ندوات تعليمية تزامنًا مع حلول الفصل الدراسي الثاني؛ لتوعية طلاب مصر بأهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية.وقالت النائبة في مقترحها: "إن النظافة الشخصية الجيدة هي الخطوة الأولى للتمتع بصحة جيدة والوقاية من الأمراض، فإن العادات الشخصية كغسل اليدين والاستحمام وتنظيف الأسنان هي من الأشياء التي تجعلك خاليًا من البكتيريا والفيروسات والأمراض".وأوضحت "الشبراوي": "أنه يمكن مواجهة مخاطر الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات والأمراض المعدية، والتي تنتقل بين طلاب وتلاميذ المدارس عبر التشديد على الاهتمام بالنظافة الشخصية، والحرص على غسل اليدين باستمرار".وأكدت "أنه يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم دور كبير في مواجهة الأمراض المعدية والتصدي لها من خلال توفير بيئة صحية جيدة للطلاب عبر التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف والتفتيش على المدارس".ونوهت إلى أهمية "تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه بالمنشآت التعليمية".