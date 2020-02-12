مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 11 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعي بدائرة مركز فاقوس، وجارى تحرير المحضر اللازم.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة فاقوس، بمصرع شخصين، وإصابة 11 آخرين، في حادث تصادم وقع بطريق قرية أبوشلبى، بدائرة مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.و قد تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، لحين التصريح بالدفن، وجارى تلقى المصابين للعلاج اللازم.وجارى تحرير محضر ورفع آثار الحادث لتسيير حركة الطريق.