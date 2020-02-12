إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك تحتفل بصوم أهل نينوي

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك احتفلت بصوم أهل نينوي، فكنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كمبونى بأسوان قام بصلاة الذبيحة الإلهية القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة، وبمشاركة والأب استفانوس زكى مسئول الأنشطة، والأب جوفانى الكمبونيانى، ومشاركة أسرة البابا يوحنا بولس الثاني (بغداء محبة ) عقب الصلاة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في كنيسة انتقال العذراء بكوم أمبو قام بصلاة القداس الإلهي الأب يوسف زكى راعى الكنيسة، وفي كنيسة القديس أنطونيوس البدواني بنقادة قام بصلاة القداس الإلهي الأب أندراوس بسادة راعى الكنيسة.وفي كنيسة القديس يوسف للاقباط الكاثوليك بالغردقه قام بصلاة الذبيحة الإلهية القمص يوأنس أديب راعى الكنيسة.