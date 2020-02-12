إقبال كثيف على انتخابات المهن الموسيقية في الإسكندرية

شهدت انتخابات المهن الموسيقية فى محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا من قبل أعضاء النقابة، حيث تجرى الانتخابات على مسرح "إسماعيل ياسين" سابقا بمنطقة الشاطبي.وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية تحت إشراف قضائي، وسط تواجد عدد كثيف من قبل الموسيقيين والفنانين السكندريين، وسط تواجد أمني لتأمين العملية الانتخابية.وقالت دعاء رجب، مرشح على عضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إنه ينافس على مقعد النقيب اثنان من المرشحين، وهم محمد المحلاوي وعلاء المرضي، و12 مرشحا على مقعد مجلس إدارة النقابة، مضيفة أن عدد من لهم حق التصويت 375 صوتًا.وأضافت خلال تصريح صحفي لها، أن الانتخابات بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، ثم تبدأ عملية الفرز لأصوات الناخبين.