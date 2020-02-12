العراق: متظاهرون يغلقون طرقًا رئيسية مجددًا فى بغداد

أكد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، أن متظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى جسر السنك ويحاولون إغلاق الجسر، بعد أن أعلنت عمليات قيادة بغداد في صباح اليوم، عن فتح جميع الطرق في ساحات التحرير في الوثبة والخلاني.وقال المصدر، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "متظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى جسر السنك وسط العاصمة بغداد، وسط محاولات لإغلاق الجسر".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "عناصر قوات مكافحة الشغب منتشرون على جسر السنك".وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المدن في البلاد احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام العراقي، وتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة ومكافحة الفساد وتعديل الدستور العراقي، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات عراقية مبكرة.