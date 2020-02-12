«المؤتمر الدولي الرابع للترجمة» بالجامعة الفرنسية.. 7 ديسمبر

تنظم كلية اللغات التطبيقية بالجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي، المؤتمر الدولي الرابع ICEBFIT، يومي 7 و8 ديسمبر 2020 بمقرها بمدينة الشروق.وسيمثل المؤتمر محفلًا يلتقي خلاله العالم الأكاديمي بالمهني بغية إثراء الحوار بين الأكاديميين والمترجمين والطلاب من جهة، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد والأعمال من جهة أخرى.يضم المؤتمر من ضمن لغاته ولأول مرة اللغة العربية ويندرج في سياق المؤتمرات التي عقدت سابقا في جامعة أليكانتي في ٢٠١٤، وفي جامعة كيبيك في تروا ريفيير في ٢٠١٦، وأخيرًا جامعة أليكانتي في ٢٠١٨.