الصحة تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب على الأبحاث الاكلينيكية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقديم بالبرنامج التدريبي لتدريب أطباء وزارة الصحة على الأبحاث الإكلينيكية، وذلك ضمن مذكرة التفاهم التى وقعتها الوزارة مع جامعة هارفارد الأمريكية لتدريب الأطباء.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة لـ "الدستور"، أن شروط التقديم تشمل الحاصلين على "بكالوريوس طب وجراحة، بكالوريوس أسنان، بكالوريوس صيدلة، بكالوريوس تمريض، لافتًا إلى أنه يفضل من لهم خبرة مسبقة في حضور ورش عمل أو تدريب على الأبحاث الاكلينيكية، ويفضل من لهم خبرة مسبقة في نشر الأبحاث الطبية في مجالات علمية دولية، كما يفضل إجادة اللغة الانجليزية.وأشار، إلى أن التقديم للإلتحاق ببرنامج التدريب يكون إليكترونيا من خلال استيفاء النموذج المحدد، لافتًا إلى أن أخر موعد لتلقي طلبات التقديم يوم 29 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي للأطباء وفقًا لمذكرة التفاهم مع جامعة هارفارد يتضمن نوعين من التدريب؛ الأول يشمل إعداد مدربين لأطباء الزمالة المصرية والذى بدأ منتصف ديسمبر الماضى لتدريب 200 مدرب ويستمر لمدة 9 أشهر، في حين يشمل التدريب الثاني بمجال الأبحاث الإكلينيكية لأطباء وزارة الصحة والسكان.يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.