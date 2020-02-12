شاكيد: لن أشارك فى حكومة يشكلها جانتس

أعلنت إيليت شاكيد، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "يمينا"، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في أي حكومة يشكلها بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض".وأوضحت شاكيد، أن اليمين الإسرائيلي لا يزال أقوى للغاية من اليسار، مؤكدة أنها لن تنفصل عن حزبها، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.في السياق ذاته، أعلنت القائمة العربية المشتركة، أمس الثلاثاء، عن شروطها للانضمام إلى أي حكومة ائتلافية مقبلة، شملت عدم دعمهم أي حكومة يشارك فيها أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائل بيتنا"، وضرورة تعهد حزب "أزرق أبيض" بعدم فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.وأكدت القائمة العربية المشتركة، أنها لن تدعم جانتس في تشكيل الحكومة حال عدم التزامه بهذه الشروط.