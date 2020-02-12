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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة: مصر تدعم «كاف» لتحسين شعبية كرة القدم الإفريقية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:14 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة 10 سنوات، تجدد تلقائيا؛ ووقعها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم بديل لاتفاقية المقر السابقة، والمبرمة في نوفمبر 2007 بين الطرفين، مضيفًا أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "كاف" بطلب توقيع أخرى جديدة.

وأوضح صبحي، أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم أنشطة "كاف" وجهوده؛ لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيًا، موضحًا أن كلًا من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، اتخذت منذ 2017 الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقًا لطلب "كاف" كمنظمة دولية غير حكومية مقرها مصر، لإضافة بعض الامتيازات لمقر "كاف" ومسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.

ووفقًا للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية، كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر.

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