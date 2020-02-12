رفع كفاءة أعمدة الإنارة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا على إزالة كافة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها، وإعادة الشئ لأصله في أعمال الرصف والحفر، وذلك بعد الإنتهاء من تركيب الأعمدة.بدأ حي وسط برئاسة العميد فادي وديع، في أعمال إحلال وتجديد عدد 46 زراعا بالكشافات بمنطقة الحضرة وابور المياه، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للكهرباء بالحي، وتم صيانة الأعمدة بالطريق الدائري، ورفع كفاءة الأعمدة المتهالكة.وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود، أعمال الحفر لزراعة 40 عمودًا بنجع عمر قبلي، وتم صيانة 6 كشافات بالكيلو 49 والكيلو 50، واصل حي المنتزه أول أعمال إنارة وصيانة الكشافات بشارع 16 الملك ومتفرعاته بمنطقة الفلكي.وقام حي المنتزه ثان بنقل عمود تالف وآيل للسقوط بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، وتركيب كشاف صوديوم مستعمل أعلى إحدى أعمدة الإنارة وصيانة وإنارة عدد 12 كشافا صوديوم، وإصلاح بعض الكابلات الكهربائية الأرضية من مدخل شارع المعهد الديني وصولا إلى معسكر أبي بكر الصديق.تم رفع كابلات هوائية حول أعمدة الإنارة بشارع النبوي المهندس على الجانبين، وعددهم 14 كابلا وتم إدخالهم في أعمدة الإضاءة، وتم إنارة عدد 14 عمودا كشاف ليد، كما تم رفع عمود إنارة تالف وآيل للسقوط بالجزيرة الوسطى بتقاطع طريق الإصلاح - الملاحة مع شارع الملك أمام محطة الصرف بالبرنس البحري، وتم رفع كشافات الليد، وتركيبها على الأعمدة.