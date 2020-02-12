غادة عبدالرازق تقترب من إنهاء تصوير «حفلة 9»

أوشكت الفنانة غادة عبدالرازق على الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "حفلة 9"، حيث يصور المخرج عبدالمنعم ربيع أحداث العمل على قدم وساق وبشكل شبه يومي، ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال موسم الصيف المقبل.الفيلم بطولة غادة عبدالرازق، والتي تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب عدة سنوات، ويشاركها البطولة طارق لطفي، وكمال أبورية، وأحمد وفيق، ونهال عنبر، وصبحي خليل، وإخراج عبدالمنعم ربيع، وتأليف عمر عبدالحليم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.من ناحية أخرى، تستعد الفنانة غادة عبدالرازق لتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "سلطانة المعز" خلال الفترة المقبلة، بعدما تعاقدت مؤخرًا عليه لتخوض به السباق الرمضاني المقبل.وتجسد غادة خلال الأحداث دور بائعة كبدة، وهي المهنة التي ترثها أبًا عن جد، وتتوالى الأحداث في إطار درامي شعبي، وتتحول شخصيتها خلال الحلقات من سيدة مهملة في مظهرها إلى شخصية أخرى تهتم بتفاصيل مظهرها من ملابس وشعر ومكياج وذلك بعد نصيحة والدتها لها للوقوع في غرام أحدهم والزواج به.وتعاقدت الجهة المنتجة، حتى الآن، مع الفنان شريف منير وعمرو عبدالجليل ومحمود البزاوي، ونسرين إمام، وجار ترشيح باقي الفنانين المشاركين في العمل، من إخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم.