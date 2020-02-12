مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 74 طريق الضبعة، وأسفر عن مصرع عامل، وإصابة 13 آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، تم نقل الجثة لمستشفى الشيخ زايد والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة.