حفل عيد الحب لـ خالد سليم «كامل العدد»

أنهى النجم خالد سليم استعدادت حفله الجديد بمناسبة عيد الحب، يوم الجمعة المقبلة على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.وأقبل جمهور خالد سليم على شراء تذاكر الحفل منذ الساعات الأولى لفتح الحجز حتى نفدت تمامًا؛ ليدخل سليم الحفل تحت عنوان "كامل العدد".ويُقام الحفل في الثامنة من مساء الجمعة على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا المصرية الذي اعتاد خالد سليم على مقابلة جمهور "الثغر" عليه ليقدم باقة متنوعة من أجمل أغنياته.وعلى صعيد آخر يقدم خالد لجمهوره كليب أغنيته الجديدة بعنوان "اللي فات مات" من تأليف وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل والميكس والماسترينج لأحمد عادل.