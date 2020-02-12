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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: الجيش السورى يستهدف الإرهابيين فقط

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:09 م
ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
أ.ش.أ
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش التابع للحكومة السورية تشن هجمات في مدينة "إدلب " تستهدف الإرهابيين فقط وليس المدنيين.

وأضاف المتحدث، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن هذه الهجمات تسعى إلى تحقيق هدف القضاء على الإرهابيين وأنشطتهم العدائية.

تأتي تصريحات بيسكوف ردًا على ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الجيشين السوري والروسي شنا هجمات استهدفت مدنيين في إدلب.

وفي سياق متصل، أعرب "الكرملين" عن أسف موسكو لمواصلة الجماعات المسلحة في "إدلب" القيام بهجمات تستهدف المنشآت العسكرية الروسية.

وقال المتحدث، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن هذا أمر غير مسموح به ويتناقض مع "اتفاقيات سوتشي"، مشيرًا إلى أن روسيا ملتزمة مثل السابق باتفاقيات "سوتشي" مع تركيا حول سوريا، لافتا إلى أن اتفاقيات "سوتشي " تفرض التزامات معينة على كل طرف.

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