في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة الفنانة أمال فريد

تحل اليوم 12 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة أمال فريد، التى رحلت عن عالمنا فى 19 يونيو 2018، فى مستشفى شبرا العام، إثر تعرضها لأزمة صحية عن عمر يناهز الـ80 عامًا.وتستعرض "الدستور" أهم المحطات والعلامات البارزة فى تاريخها الفني:- ولدت الفنانة الراحلة بالعباسية فى 12 فبراير عام 1938، حصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع.- رشحها مصطفى أمين وأنيس منصور للعمل بالفن، واكتشف موهبتها رمسيس نجيب، ثم انطلقت في مشوارها وهي فى السابعة عشرة.- أول عمل فنى لها فيلم "موعد مع السعادة" عام 1954 مع سيدة الشاشة فاتن حمامة، ثم لعبت دور البطولة أمام العندليب فى "ليالي الحب" عام 1955.- تزوجت من مهندس مصري يقيم في موسكو، عاشت معه هناك، ثم اعتزلت الفن عام 1969.- اختفت عن الساحة لسنوات عدة، ثم عادت مجددًا، بعد أن أثارت ضجة عقب العثور عليها شاردة في شوارع وسط البلد تعاني من الزهايمر.- في مارس عام 2018، تعرضت لوعكة صحية وسقطت على الأرض، وأصيبت بكسر فى مفصل الحوض الأيسر، وعلى الفور أجرت عملية جراحية لاستبدال المفصل الأيسر بمفصل صناعي.- في أبريل 2018 تم نقل آمال فريد للإقامة في إحدى دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة.- تدهورت حالتها الصحية لتنقل لمستشفى شبرا العام، ولفظت أنفاسها الأخيرة يوم 19 يونيو عن عمر يناهز 80 عامًا.