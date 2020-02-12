آية عبدالرؤوف تطرح «اخترت غيري» احتفالًا بعيد الحب غدًا

تنتظر المطربة آية عبدالرءوف طرح كليبها الجديد "اخترت غيري"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، غدًا الخميس، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب 2020."اخترت غيري" كلمات محمد حسن معوض، ولحن بدر مصطفى، وتوزيع أحمد عبدالسلام، والكليب من إخراج أحمد علاء الجندي.وتمنت آية عبدالرءوف أن تنال أغنيتها الجديدة إعجاب جمهورها، خاصة وأن فكرتها جديدة بالنسبة لها وعمل فني مختلف عما قدمته من قبل.يذكر أن آخر أعمال آية عبدالرءوف أغنية سينجل بعنوان "هتروح لفين"، طرحتها تزامنًا مع الاحتفال بأعياد رأس السنة 2020، وهي من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل.