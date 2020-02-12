منى زكى تضع اللمسات الأخيرة على «الصندوق الأسود» استعدادًا لعرضه

تعكف الفنانة منى زكي على وضع اللمسات الأخيرة على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" استعدادًا لطرحه بجميع دور العرض، بعدما انتهت من تصويره بالكامل مؤخرًا.وعلمت "الدستور" أن المخرج محمود كامل انتهى من مرحلة المونتاج، وتتبقى له لمسات أخيرة ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض على أكمل صورة.وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، وتلعب فيه النجمة منى زكي دور امرأة حامل، توضع في موقف صعب، فيدفعها رابط الأمومة الذي يجمع بينها وبين الجنين إلى التمسك بالحياة.وتدرس منى زكي تقديم موعد طرح فيلمها الجديد خلال شهر فبراير الجارى، حيث كانت الشركة المنتجة اقترحت طرحه خلال عيد الفطر المقبل، ولكن مشاركتها ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا خلال عيد الفطر جعلتها تفكر في المنافسة السينمائية لموسم عيد الحب المقبل.