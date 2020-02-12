قطع المياه 12 ساعة عن قليوب اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قليوب، اليوم الأربعاء، لمدة 12 ساعة، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة المياه بكوم أشفين.وأهابت الشركة- في بيان صادر عنها اليوم- جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور بها.وأوضحت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.