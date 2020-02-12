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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:50 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية سالم
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تزينت محال بيع الهدايا بالاكسسوارات والدُمى مختلفة الأشكال والألوان والورود، استعدادًا لاستقبال عيد الحب يوم 14 فبراير، الذي يحتفل فيه العشاق بما يسمي "valentine"، إلا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية.

اسعار هدايا عيد الحب
رصدت "الدستور" أسعار هدايا عيد الحب لهذا العام، التي تسبب ارتفاعها فى حالة من الركود، فيتراوح سعر بوكس الهدايا من 50 إلى 150 جنيهًا، فيما تباين سعر الورود بين 20 و120 جنيهًا، وكان سعر الدُمى، التي يكثر الإقبال عليها، 1000 جنيه قابلة للزيادة وفقًا للشكل والنوع.

الحب في زمن "كورونا"
قال رفعت طارق، أحد أصحاب محال الهدايا، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي أدى للركود، لافتًا إلى سبب ارتفاع الأسعار أن كافة الهدايا المتعلقة بالمناسبة يتم استيرادها من الصين التى تفشى بها فيروس كورونا، ما أثر على اقتصادها بشكل ملحوظ.

وتابع: فيروس كورونا ضرب الموسم بالكامل، أثر على أسعار الهدايا، وبالتالي حدث ركود في حركة البيع.

"اللي كان بـ100 بيتابع دلوقتي بـ300"، بهذه الكلمات بدأ أحد أصحاب المحال في منطقة الدقي حديثه عن أسعار هدايا عيدالحب وحجم الإقبال، موضحا أن سوق الهدايا تأثر بعد تفشى فيروس كورونا، فالهدايا تزايدت أسعارها ثلاث أضعاف، الأمر الذي جعل المواطنين يلجأون لهدايا بعيدة عن المعروفة في عيد الحب.

واستكمل أن المنتجات المصرية غير دقيقة وليست متقنة بالشكل الذي تأتي فيها الهدايا المستوردة، والتي تعد ثمينة عن غيرها، موكدًا أن الهدايا في هذا العام قليلة عن الأعوام السابقة، حتى أن البعض يلجأ لبيع المخزون لديه، الأمر الذي سيترتب عليه رفع سعرها.

من جانبه، أكد عصام السيد، أحد أصحاب محال الهدايا في إمبابة، أن البعض لجأ لشراء الهدايا المعروفة أو اقتناء بعض قطع الذهب، فكل الهدايا تشهد ارتفاعا حادا، ما أدي لركود الأسواق في حركة البيع والشراء وقتل موسم عيد الحب.
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون
«كورونا» يصيب أسعار هدايا «الفالنتين» بالجنون

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