قمع أردوغان.. تركيا تبنى 193 سجنًا جديدًا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد ديكتاتورية وقمع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذي جعل وزارة العدل التركية تصدر قرارًا ببناء 193 سجنًا جديدًا خلال 5 سنوات، حتى بلغ إجمالى عدد السجون في تركيا نحو 582 سجنًا.وبحسب التقرير، فإن تركيا باتت في ظل رئاسة أردوغان ثالث أكبر دول من حيث عدد السجناء مقارنة بالسكان، ووصل ما يزيد على 260.144 شخص مسجون في مختلف تركيا بينهم 75 ألف معتقل سياسيًا، ووفاة العشرات نتيجة التعذيب أو المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.كما أشار التقرير إلى أن مصلحة ورش السجون التركية أفادت بتشييد 43 سجنًا جديدًا بتكلفة 4 مليارات ليرة، كما تم تشييد 48 سجنًا جديدًا بتكلفة 9 مليارات ليرة.