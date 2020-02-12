«الاتصالات» تناقش ميكنة خدمات هيئة الاستثمارية

اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الهيئة، لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.وأشاد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، بالتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي أثمر عن تحقيق العديد من مشروعات التطوير بالهيئة من خلال ميكنة الأعمال والخدمات، في إطار مشروعات التحول الرقمي؛ مؤكدًا أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل توفير التدريب اللازم للشباب من رواد الأعمال لاكتساب المعرفة حول الحوافز الاستثمارية وإتقان المهارات اللازمة لإنشاء الشركات، في ظل المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال ولتنمية أعمال المهنيين المستقلين "freelancers"، وتدشين الوزارة لمجمعات الإبداع التكنولوجي في عدد من الجامعات الإقليمية تحتوي على برامج لدعم الشباب من رواد الأعمال؛ منوها إلى ضرورة دفع التعاون بين الوزارة والهيئة في دعم ريادة الأعمال من خلال مبادرة "فكرتك شركتك".وأكد وزير الاتصالات أهمية التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يدعم الجهود المبذولة لجذب استثمارات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ومن ناحيته؛ أكد المستشار محمد عبدالوهاب، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الداعمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ميكنة خدمات المستثمرين والتوقيع الإلكتروني؛ مشيرًا إلى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بتحديث قواعد بيانات تفاعلية للشركات والمستثمرين، والتوعية بالحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ استثمارات خارجية جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وناقش الاجتماع أهم ما تم إنجازه في المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة، ومن أبرزها مشروع ميكنة الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع ميكنة المناطق الحرة الذي يأتي في إطار الخطة القومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل زيادة العائد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبيئة تنافسية جديدة بين المستثمرين، كما تم التطرق إلى أنه في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية فإنه من المقرر إطلاق خدمات الاستثمار من ضمن الخدمات الحكومية الرقمية التي سيتم اتاحتها لكل المواطنين على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك الى جانب خدمات التوثيق والمرور والبطاقات التموينية.وتناول الاجتماع التعاون في خدمات التوقيع الإلكتروني، إذ تم تفعيل المنظومة في مراكز خدمات المستثمرين الرئيسي ما بين العاملين بالهيئة والجمهور (المستثمرين)، بالإضافة إلى تفعيل المنظومة في المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي ببورسعيد، وأهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير بهدف تنمية القدرات والارتقاء بها.كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الوزارة والهيئة في إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بالمناطق التكنولوجية في الخريطة الاستثمارية، وتعزيز اليات التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال جذب الاستثمارات الخارجية من أجل تعريف المستثمرين والشركات العالمية بالحوافز الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري من أجل متابعة تنفيذ خطط العمل في مشروعات الميكنة وتذليل العقبات التي قد تواجهها مع ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ هذه المشروعات.حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.