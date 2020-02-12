معرض الكتاب السنوى الرابع بجامعة حلوان 23 فبراير

تنظم الإدارة العامة للمكتبات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، معرض الكتاب السنوى الرابع، بمشاركة كبرى دور النشر، يوم الأحد 23 فبراير.يأتي المعرض فى إطار الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة، ويشارك فيه مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء من دور النشر الدولية والمحلية.وتبدأ الفعاليات فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 23 فبراير 2020، ويستمر حتى الخميس 5 مارس 2020، بمقر المكتبة المركزية بالحرم الجامعى.