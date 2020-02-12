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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شغل ايدينا».. استمرار معرض «ديارنا» في قنا لليوم الثالث

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:54 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ولاء جمال
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فى يومه الثالث يواصل معرض ديارنا بقنا والذى ينظم تحت عنوان "شغل ايدينا" فعالياته واستقبال الجمهور.

وصرح حسين الباز وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، بأن المعرض المقام بقاعة بسمة الجنوب بمدينة قنا على مساحة 900 متر يضم منتجات 18 جمعية أسر منتجة من محافظة قنا، بالإضافة إلى مشاركة من الجمعيات بمحافظتى سوهاج والبحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر.

وأضاف أن المعروضات تتميز بالتنوع ودقة التصميمات وجودة الخامات من المشغولات اليدوية التى تحمل التراث البيئى والملابس الجاهزة والزى المدرسى الذى يقدم بسعر التكلفة، ومفروشات اخميم واللحاف الفيبر ومشغولات الجلود والاكسسوارات – والمنتجات الغذائية المتنوعة والخزف ومنتجات الراتان والنول الفرنسى والنحاس المطروق والسجاد والكليم.

وشهد حفل افتتاح المعرض الذى سيستمر حتى 18 فبراير الجارى، حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، وأحمد السيد- وكيل وزارة التموين، وإيمان أبوالخير- مدير الأسر المنتجة بالمديرية وعدد واسع من الحضور والتنفيذيين بالمحافظة.

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