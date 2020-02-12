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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى لاستغلال الأطفال فى التسول بالوايلى

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدى
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نجح ضباط مباحث الأحداث، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابي يقوده عاطل وزوجته يستغلان الأطفال في التسول بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة.

كانت قد وردت معلومات عن قيام عاطل وزوجته باستقطاب الصبية الأحداث، واستغلالهم فى أعمال التسول، في منطقة الوايلي، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية.

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول، واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع عاطل وزوجته، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية، وبصحبتهما 3 أطفال أبناء إحدى المتهمات.

بمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأول والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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