العراق: موجة جديدة من الثلوج ستجتاح إقليم كردستان

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، اليوم الأربعاء، اجتياح موجة جديدة من الثلوج في إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، لافتة إلى تساقط الثلوج في محافظات كردستان.وقالت الهئية وفق لقناة السومرية نيوز، إنه بداية ستتساقط الثلوج في المناطق الجبلية الحدودية في شمال وغرب الإقليم، ومع فجر غدا الخميس فإن المنطقة بأسرها ستتأثر بالموجة، ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بنسب متفاوتة في مراكز المحافظات (أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، حلبجة".وأضافت الهيئة، أن تأثير هذه الموجة سيستمر على المناطق الجبلية المرتفعة حتى عصر الخميس.وتوقعت المديرية، أن يضعف تأثير الموجة كاملة مساء الخميس ومع تساقط الثلوج سينخفض مستوى الرؤية.وتوقعت المديرية أيضا أن تكون سماكة الثلوج التي ستهطل كالآتي: أربيل من 5- 10 سم، السليمانية من 6-12 سم، ودهوك من 20-30 سم، حلبجة من 7 – 15، كركوك 2 – 5.