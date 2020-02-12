رئيس شركة «ماجد الفطيم»: اقتصاد مصر الأسرع نموا في المنطقة

قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة الإماراتية، إن مصر الآن "تجني فوائد إعادة هندسة هياكلها الاقتصادية" بفضل برنامج الإصلاح الشامل الذي تقوم بتنفيذه الحكومة المصرية، مؤكدا أن اقتصاد مصر يعد "الأسرع نموا في المنطقة العربية ككل".وأضاف "بجاني"، في تقرير نشرته صحيفة "آراب نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، أن هناك ثلاثة محاور يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضعها في الاعتبار من أجل تحفيز معدل النمو الاقتصادي، مثلما فعلت دول مثل مصر والإمارات والسعودية، داعيا حكومات دول المنطقة بالاقتداء بالنموذج المصري في الإصلاح وتحقيق التكامل الاقتصادي.المحور الأول هو التجارة والاستثمار داخل المنطقة، حيث أشار بجاني إلى تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماع السنوى الـ50 لمنتدى الاقتصاد العالمى بمدينة دافوس السويسرية، والذي ضم قادة سياسيين وصناعيين من جميع أنحاء المنطقة، حيث قالت "إنه لأول مرة يتم تدشين مجلس إدارة لأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضم القطاعين الحكومى والخاص من أجل تطبيق الخبرات العالمية فى الاقتصاد فى هذه المنطقة"، لافتا إلى أن هناك الكثير من العوامل المشتركة منه الثقافة والموقع الجغرافي.وأضاف أن المحور الثاني لتحقيق التكامل الاقتصادي هو رفع القيود وتحفيز الشركات القائمة والجديدة، من خلال: تعزيز الابتكار وتحسين المنافسة، وتمكين المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص وزيادة الاستمثار الأجنبي في قطاع السياحة، مشيرا إلى قيام السعودية مؤخرا بتبسيط عملية التأشيرة لـ 49 دولة لتعزيز صناعتها السياحية.أما المحور الثالث فهو زيادة فرص العمل للشباب، من أجل تعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في المجتمع، لافتا إلى أن مصر تسعى بشكل جاد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لاستيعاب الشباب الذين يدخلون سوق العمل، من خلال بناء خطة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.